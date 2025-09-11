Люди 12 часов не могут выбраться с теплохода, севшего на мель под Вологдой

Пассажиры севшего на мель в Вологодской области теплохода «Александра» ждут помощи уже 12 часов. Пока его не удалось сдвинуть с места, сообщает SHOT .

Теплоход направлялся рейсом из Санкт-Петербурга в Москву по реке Ковже, но в районе 5 часов утра в четверг отклонился от курса и сел на мель в Вологодской области. На его борту находятся 127 человек.

В течение дня в четверг несколько проходящих теплоходов пытались сдвинуть застрявшее судно с места, но все эти попытки оказались безуспешными.

На борту застрявшего теплохода спокойная обстановка: пассажиров кормят и поят, пострадавших в инциденте нет.