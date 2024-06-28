Людей спасли из плавучей бани в Нижегородской области

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Плавучая баня села на мель на Оке в Нижегородской области

Плавучая баня села на мель на Оке в Нижегородской области, заявили в региональном главке МЧС РФ. Шесть человек были спасены специалистами, сообщает pravda-nn.ru .

25 июня плавучая баня после наезда на бетонную плиту села на мель на реке Ока. Благодаря работе спасателей была успешно проведена эвакуация шести пассажиров на берег. Другие шесть работников банного комплекса решили остаться на судне.

Позднее баня отплыла в свой пункт постоянного размещения.

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