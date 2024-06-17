«Нудисты вообще обнаглели»: нижегородцы негодуют из-за местных Адама и Евы

В Нижнем Новгороде местные жители запечатлели на камеру пару, гуляющую по берегу озера ЗКПД-4. Мужчина с женщиной, по словам очевидцев, шли около воды абсолютно голыми, чем вызвали негодование других посетителей пляжа, сообщает ИА «Время Н».

Инцидент произошел в Сормовском районе. Видео с места событий появилось на просторах социальных сетей, и некоторые из пользователей уже нарекли раздетую пару «Адамом и Евой нашего времени».

«Нудисты вообще обнаглели… Разгуливают абсолютно голые люди», — написал автор видео в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях кто-то из горожан и вовсе посоветовал отправить раздетую пару в психиатрическую больницу. Другие нижегородцы, в свою очередь, вспомнили, что ранее нудистов нередко замечали на пляжах Гребного канала.