Людей эвакуируют из башни «Федерация» в Москва-Сити
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Экстренная эвакуация проходит в небоскребе «Федерация», расположенном в деловом центре Москва-Сити. Причина происходящего — сильное задымление в здании, сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев и местных сотрудников.
По словам свидетелей, дым распространился минимум с 4 по 13 этаж башни. В офисных помещениях и на лестничных пролетах ощущается сильный запах гари.
Сейчас люди организованно покидают здание. Официальных комментариев от представителей администрации башни или экстренных служб города пока не поступало.
Сведений о наличии пострадавших нет.
Ранее пожар произошел около платформы Тайнинская в подмосковных Мытищах.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.