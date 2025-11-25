сегодня в 18:40

Людей эвакуируют из башни «Федерация» в Москва-Сити

Экстренная эвакуация проходит в небоскребе «Федерация», расположенном в деловом центре Москва-Сити. Причина происходящего — сильное задымление в здании, сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев и местных сотрудников.

По словам свидетелей, дым распространился минимум с 4 по 13 этаж башни. В офисных помещениях и на лестничных пролетах ощущается сильный запах гари.

Сейчас люди организованно покидают здание. Официальных комментариев от представителей администрации башни или экстренных служб города пока не поступало.

Сведений о наличии пострадавших нет.

Ранее пожар произошел около платформы Тайнинская в подмосковных Мытищах.

