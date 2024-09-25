Любовный треугольник в Ступине: муж ударил жену ножом после встречи с соперником

В Ступине ревнивый муж пытался зарезать супругу после встречи с ее любовником

В Ступине мужчина с ножом напал на жену, когда застал ее с любовником. Ранения получили оба супруга, а спас их вернувшийся домой 17-летний сын, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Мужчина знал, что жена ему изменяет несколько лет, но накал эмоций произошел, когда он застал соперника «на месте преступления». Он выпроводил любовника и начал ругаться с супругой.

В ходе словесной ссоры ревнивый муж не выдержал и схватился за нож. Он нанес женщине удар в область сердца, в ходе потасовки ранил и себя. Оба попытались доползти до спальни и вызвать скорую помощь, но ничего не получалось.

К счастью, домой вернулся 17-летний сын, который и вызвал врачей. Пару привезли в медпункт, где оказалось, что раны неглубокие, внутренние органы не пострадали. Оба супруга отказались от госпитализации, а жена даже не стала писать заявление в полицию.

Ранее в Омске 28-летний бывший участник спецоперации избил и зарезал экс-супругу у подъезда жилого дома. Трагедия произошла вечером 20 сентября на улице Кирова.