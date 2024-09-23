Ударил в спину ножом: в Омске экс-участник СВО избил и зарезал бывшую жену

Трагедия произошла вечером 20 сентября на улице Кирова. Согласно версии следствия, Евгений К. подкараулил бывшую супругу у подъезда. Между экс-влюбленными возникла ссора, и мужчина прыснул в лицо девушки из перцового баллончика, а затем избил ее и несколько раз ударил в спину ножом.

При этом Евгений заметил свидетеля преступления, но сел в машину и уехал, оставив пострадавшую умирать на асфальте. От полученных травм 26-летняя Анастасия скончалась на месте. Девушка работала воспитателем в детском саду № 14 и любила детей. Бывший муж пытался вернуть ее, преследовал, избивал и угрожал поджечь ребенка.

Около года назад Евгений вернулся из зоны СВО, а до этого работал в ОМОНе. При этом мужчина часто проявлял агрессию и дрался на работе. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса он сознался в убийстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На аресте настаивали родственники Евгения, так как опасались, что он покончит с собой.