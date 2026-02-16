Любители религиозных обрядов застряли в тайге ХМАО и просят о помощи

Группа из 13 туристов не может выбраться из тайги в Березовском районе ХМАО

13 туристов, из которых всего двое мужчин, отправились в акваторию реки Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО для проведения религиозного обряда. Группа застряла в тайге и просит о помощи, сообщает SHOT .

Любители религиозных обрядов не стали регистрировать группу. Они отправились в загадочную экспедицию на двух снегоходах с прицепами.

Что конкретно пошло не по плану, они не рассказывают, однако по рации просят помощи. Они застряли в тайге и не могут выбраться.

О пострадавших пока не сообщается. Спасатели уже отправились на место, чтобы помочь компании вернуться из таинственного путешествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.