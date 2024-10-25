«Лицо земельного цвета»: как выглядел напавший на питерский «Окей» перед резней
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Сосед мужчины, которого задержали по подозрению в нападении на покупателей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, описал его внешний вид перед ЧП. По его словам, у налетчика было «лицо земельного цвета», сообщает РИА Новости.
Сосед признался, что сам сегодня ходил в этот магазин и видел злоумышленника. По его словам, знакомый выглядел «как наркоман, что ли».
В руках злоумышленник держал пакет. В нем, по словам мужчины, было «что-то тоньше бутылки».
Петербуржец напал с ножами на покупателей супермаркета 25 октября. Атаку он объяснил ненавистью к окружающим. Злоумышленник орудовал двумя кухонными ножами. В Сети также появлялось видео из магазина.
По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в результате нападения пострадали минимум 5 человек. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый, по данным прессы, состоял в украинских чатах и был профессиональным фехтовальщиком.