«Лицо земельного цвета»: как выглядел напавший на питерский «Окей» перед резней

сегодня в 17:29

Сосед сравнил вид напавшего на петербургский «Окей» с наркоманом

Сосед мужчины, которого задержали по подозрению в нападении на покупателей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, описал его внешний вид перед ЧП. По его словам, у налетчика было «лицо земельного цвета», сообщает РИА Новости .

Сосед признался, что сам сегодня ходил в этот магазин и видел злоумышленника. По его словам, знакомый выглядел «как наркоман, что ли».

В руках злоумышленник держал пакет. В нем, по словам мужчины, было «что-то тоньше бутылки».

Петербуржец напал с ножами на покупателей супермаркета 25 октября. Атаку он объяснил ненавистью к окружающим. Злоумышленник орудовал двумя кухонными ножами. В Сети также появлялось видео из магазина.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, в результате нападения пострадали минимум 5 человек. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый, по данным прессы, состоял в украинских чатах и был профессиональным фехтовальщиком.