Лихач в ДНР снял свою смерть при ударе в столб

сегодня в 22:33

Гонщик из Макеевки погиб, снимая на видео рекорд скорости в 214 км/ч

В Макеевке произошла смертельная авария, в которой погиб автолюбитель, устроивший опасный заезд по городским улицам, сообщает «Mash на Донбассе» .

Как установили следователи, мужчина разогнал свой автомобиль «Ауди» до 214 км/ч, одновременно снимая на камеру показания спидометра.

В результате потери контроля над управлением машина на высокой скорости врезалась в дорожный столб — удар был настолько сильным, что транспортное средство разорвало на части. Водитель, находившийся за рулем, скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП.

