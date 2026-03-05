Лежит на земле: шокирующие кадры убийства парня у станции метро «Сокол»

сегодня в 11:41

Появилось видео убийства парня около станции метро «Сокол» в столице

РЕН ТВ в своем Telegram-канале разместил момент убийства 23-летнего парня около станции метро «Сокол» на Ленинградском проспекте в Москве.

Вечером 4 марта между тремя мужчинами произошел конфликт. Из-за этого 28-летний злоумышленник достал нож и пырнул им оппонентов. Один пострадавший скончался на месте.

На видео показано, что дерутся трое мужчин. Один из них лежал на земле. Рядом находятся прохожие.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.