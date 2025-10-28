Лежал несколько суток: мертвого мужчину нашли в квартире пермского каннибала

В квартире маньяка-людоеда из Перми Михаила Малышева, который отсидел 23 года за убийство двух человек, найден труп пенсионера. По словам очевидцев, это сосед мужчины, который часто с ним выпивал, сообщает Baza .

Тело найдено в квартире Мылышева, которая находится в Кировском районе Перми. Предварительно, оно пролежало там несколько суток. Самого пермского людоеда уже увезли в отдел на допрос.

Малышев «прославился» в конце 90-х, убив и съев двух человек. Следователи считали, что он причастен к еще восьми таким преступлениям, но не смогли доказать это.

Мужчину приговорили к 23 годам колонии. Он вышел на свободу в 2022 году. По данным местных СМИ, мужчина вернулся в свою квартиру и устроился на работу сторожем в приют для собак.

Ранее Малышев заявил, что после освобождения из колонии стал придерживаться правильного питания. По его словам, он увлекся фитнесом и стал вести здоровый образ жизни.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.