«Я чокнулся»: людоед из Перми признался, что подсел на ПП и фитнес

Маньяк-людоед из Перми Михаил Малышев, который был приговорен судом к 23 годам лишения свободы, рассказал о своем питании после освобождения из колонии. По словам бывшего заключенного, теперь он придерживается правильного питания (ПП), сообщает NEWS.ru .

Малышев рассказал, что он не курит и не пьет. После выхода из тюрьмы маньяк, по его словам, увлекся фитнесом и стал вести здоровый образ жизни.

«Я чокнулся в колонии на этом здоровом образе жизни. Для мышц надо мясо, овощи. Ну, белок. Протеин. Творог, сыр, яйца. Овощи, зелень, фрукты, витамины», — утверждает каннибал.

Между тем Малышев признавался, что в колонии сокамерники с юмором относились к нему и в шуточной форме умоляли не есть их. В такие моменты заключенные предлагали людоеду сделать выбор в пользу «более молодого» или «нежного поросеночка».