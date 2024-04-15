Летчик-испытатель Анатолий Квочур умер за сутки до своего 72-летия

Летчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур скончался в ночь на понедельник в возрасте 71 года. Об этом сообщил его сын Николай Квочур в соцсети «ВКонтакте» .

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила печальную новость, сообщив, что летчик-испытатель скончался за сутки до своего дня рождения – 16 апреля ему бы исполнилось 72 года.

Герой России в последнее время тяжело болел. Где и когда состоится прощание с Квочуром, пока не уточняется.

Квочур сделал огромный вклад в развитие авиационной отрасли. Он испытывал в том числе истребители-бомбардировщики Су-17 и их модификации. На его счету 11 мировых авиационных рекордов по скорости и грузоподъемности на Су-27.

Ранее «Роскосмос» сообщил печальную новость о смерти дважды Героя СССР Владимира Аксенова. Советский космонавт скончался на 90-м году жизни.