Умер советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов

Советский летчик-космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили в госкорпорации «Роскосмос» .

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов выразил соболезнования семье Владимира Викторовича.

«Его жизненный путь был наполнен честной службой Родине, созидательным трудом и преданностью избранному делу», — отметили в корпорации.

Аксенов — бортинженер космического корабля «Союз-22» и космического корабля «Союз Т-2», 36-й летчик-космонавт СССР. Родился 1 февраля 1935 г. в селе Гиблицы Касимовского района Рязанской области.

В 1973 г. Аксенов перешел в отряд космонавтов на должность космонавта-испытателя. За время пребывания в отряде он выполнил два полета в космос. Первый полет — 1976 г. в экипаже с В. Ф. Быковским. Второй полет — 1980 г. совместно с Ю. В. Малышевым.