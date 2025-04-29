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Лесной пожар охватил площадь в 2 га в Балашихе

Лесной пожар произошел ночью во вторник в микрорайоне Гагарина в городском округе Балашиха, сообщает «Царьград» .

Огонь наблюдался в 7 км от МКАД по Щелковскому шоссе. Предварительно, он охватил 2 га.

На месте ЧП пожар тушили 14 специалистов и 2 единицы спецтехники. По сведениям пресс-службы МЧС РФ, не было риска распространения огня на жилье в округе.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что во вторник большая часть области находится в зоне III (среднего) класса пожарной опасности. Наивысший, V класс, будет в Подольском лесничестве. При обнаружении лесного пожара жителей просят сообщать о данном ЧП по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

В апреле в подмосковных лесничествах идут работы по устройству и прочистке минерализованных полос.