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В подмосковных лесничествах идут работы по устройству и прочистке минполос

Противопожарное обустройство лесов проходит весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. В настоящее время с опережением календарного плана продолжаются работы по устройству и прочистке минерализованных полос, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Все противопожарные мероприятия на землях лесного фонда выполняются в рамках государственного задания. Проложено свыше 255 км новых полос и прочищено почти 400 км ранее проложенных минерализованных полос», — рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Работы проводит подведомственное Комлесхозу ГАУ МО «Мособллес».

Специалисты выполняют опашку трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур, ширина минерализованной полосы — не менее 1,4 метра.

Больше всего новых минерализованных полос выполнено в Луховицком (72,30 км), Сергиево-Посадском (33,68 км), Виноградовском (27,37 га), Ступинском (22,47 км) и Орехово-Зуевском (21,98 км) лесничествах.

В лидерах по прочистке ранее проложенных минерализованных полос Талдомское (76,65 км), Луховицкое (68,64 км), Сергиево-Посадское (60,36 км), Ступинское (55,07 км) и Орехово-Зуевское (29,22 км) лесничества.

Ларькин уточнил, что минерализованный полосы создают дополнительные барьеры для огня, позволяют не допустить распространения возгораний на большие площади, не дают перейти огню на лесной фонд с полей или земель иных категорий.

Комлесхоз напоминает, что собственники земельных участков, граничащих с лесом, обеспечивают выполнение противопожарных мероприятий самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.