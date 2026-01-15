Легковушка загорелась после столкновения с автобусом в Химках

сегодня в 10:47

ДТП с легковым автомобилем и автобусом произошло в Химках

Утром 15 января на 5-м километре Шереметьевского шоссе произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль Kia столкнулся с автобусом «ЛиАЗ», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Водитель Kia совершил попутное столкновение с автобусом. В результате легковая машина загорелась. Водитель получил травмы, его госпитализировали.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее жесткое ДТП с участием фуры произошло на внешней стороне МКАД в районе съезда №27. На видео была показана трасса, на которой лежал грузовик. Он опрокинулся набок.

