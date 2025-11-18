сегодня в 22:06

Легковушка столкнулась с каретой скорой на юге Москвы

ДТП с участием легкового автомобиля Volksvagen и кареты скорой помощи произошло на юге столицы. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает «Осторожно, Москва» .

Легковушка столкнулась со скорой на Чертановской улице. В Сети появились фото с места происшествия. На них видны поврежденные машины, которые столкнулись бамперами. Оба автомобиля серьезно пострадали.

По предварительным данным, в результате аварии травмы получили минимум два человека. Их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГАИ и МЧС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее несколько машин столкнулись на проспекте Андропова в Москве. Пострадали три человека.

