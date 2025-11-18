сегодня в 14:42

3 человека пострадали в ДТП на проспекте Андропова в столице

Прокуратура ЮАО Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на проспекте Андропова, сообщает пресс-служба городского ведомства.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на проспекте Андропова в районе дома № 33. Там работают оперативные службы.

Предварительно, в дорожной аварии пострадали три человека.

На фото с места ДТП видно, что одна из легковушек перевернулась на бок. Перегорожены две полосы движения.

