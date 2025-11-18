3 человека пострадали в ДТП на проспекте Андропова в столице
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Прокуратура ЮАО Москвы взяла под контроль установление обстоятельств дорожной аварии на проспекте Андропова, сообщает пресс-служба городского ведомства.
Ранее несколько автомобилей столкнулись на проспекте Андропова в районе дома № 33. Там работают оперативные службы.
Предварительно, в дорожной аварии пострадали три человека.
На фото с места ДТП видно, что одна из легковушек перевернулась на бок. Перегорожены две полосы движения.
