Движение затруднено: несколько машин столкнулись на проспекте Андропова в Москве
Массовое ДТП произошло на проспекте Андропова в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Массовая авария произошла на проспекте Андропова в районе дома № 33. Столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия уже находятся оперативные службы. Причины аварии уточняются.
По данным СМИ, участниками дорожного происшествия стали 5 автомобилей. Предварительно, есть пострадавшие.
Водителей предупредили, что движение в районе ДТП серьезно затруднено. Их попросили заранее продумать пути объезда.
