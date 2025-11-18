Движение затруднено: несколько машин столкнулись на проспекте Андропова в Москве

сегодня в 13:10

Массовое ДТП произошло на проспекте Андропова в Москве

Массовая авария произошла на проспекте Андропова в районе дома № 33. Столкнулись сразу несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия уже находятся оперативные службы. Причины аварии уточняются.

По данным СМИ, участниками дорожного происшествия стали 5 автомобилей. Предварительно, есть пострадавшие.

Водителей предупредили, что движение в районе ДТП серьезно затруднено. Их попросили заранее продумать пути объезда.

Ранее ДТП с участием пассажирского поезда и мусоровоза произошло в Челябинской области. По предварительным данным, локомотив врезался в грузовик.

