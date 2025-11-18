Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в Челябинской области
ДТП с участием пассажирского поезда и мусоровоза произошло в Челябинской области. По предварительным данным, локомотив врезался в грузовик, сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло возле села Аргаяш. В результате удара мусоровоз перевернулся. Также повреждена одна из кабин поезда.
По предварительным данным, несколько человек пострадали. На месте работают экстренные службы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее Opel Astra въехал в остановку общественного транспорта на трассе Глазуновка-Долгое под Орлом. Смертельная авария унесла жизни трех человек.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.