Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в Челябинской области

ДТП с участием пассажирского поезда и мусоровоза произошло в Челябинской области. По предварительным данным, локомотив врезался в грузовик, сообщает РЕН ТВ .

ДТП произошло возле села Аргаяш. В результате удара мусоровоз перевернулся. Также повреждена одна из кабин поезда.

По предварительным данным, несколько человек пострадали. На месте работают экстренные службы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

