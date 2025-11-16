Смертельная авария унесла жизни трех человек под Орлом

В Глазуновском районе Орловской области произошло смертельное ДТП — Opel Astra въехал в остановку общественного транспорта на трассе Глазуновка-Долгое. Три человека погибли, несовершеннолетнюю девушку увезли в больницу, рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД региона.

После столкновения водитель, пассажиры 2005 и 2003 годов рождения погибли на месте. Девушку 2011 года рождения, которая была пассажиркой, увезли в больницу.

ДТП случилось примерно в 00:50. Столкновение произошло на дороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпна-Долгое.

Мужчина 2002 года рождения ехал на Opel Astra по направлению к Глазуновке. Рядом с пятым километром водитель съехал с дороги. Затем машина врезалась в остановку общественного транспорта.

