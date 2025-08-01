сегодня в 14:47

Легковушка нарушила ПДД и врезалась в автобус в Кемерове, есть пострадавший

В Кемерове на улице Терешковой у дома № 2 легковая машина Chevrolet Lacetti с разворота въехала в автобус-гармошку. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на городской отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ.

Водитель Chevrolet не занял крайнее правое положение на дороге, когда поворачивал направо. Автобус ЛиАЗ 621365 осуществлял поворот с разрешенного второго ряда. В результате легковой автомобиль допустил столкновение с автобусом.

Транспортные средства получили повреждения: у ЛиАЗа погнулся корпус, а у иномарки «разодрало» бок.

Один пассажир автобуса пострадал — это 53-летний мужчина. Детали ДТП выясняют.

Ранее на 571 км автодороги М5 «Урал» в Пензенской области произошло столкновение между Datsun on-DO и Chevrolet Epica. Шесть человек погибли, один пострадал.