6 человек погибли в страшном ДТП в Пензенской области

На 571 км автодороги М5 «Урал» в Пензенской области столкнулись Datsun on-DO и Chevrolet Epica, сообщается в группе управления ГИБДД УМВД России по региону в VK.

ДТП произошло в районе 5 часов утра в пятницу. В результате аварии шесть человек погибли, один пострадал. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Как уточнил врио начальника управления Госавтоинспекции, полковник полиции Олег Барковский, погибли водитель Datsun on-DO и его пассажиры — женщина и мальчик, а также пассажиры Chevrolet Epica — трое мужчин.

Полицейские устанавливают все обстоятельства данной аварии.

На фото с места трагедии видно, что у одной из машин сильно помята передняя часть, а вторая смята практически до заднего сиденья. На земле валяются обломки авто.