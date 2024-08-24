Самолет с членами музыкальной группы «Монако джем» экстренно сел в лесу в Якутии

сегодня в 09:26

Mash: самолет Ан-2 с московскими музыкантами экстренно приземлился в лесу Якутии

Легкий самолет Ан-2, в котором члены столичной кавер-группы «Монако джем» летели с корпоратива золотодобытчиков, экстренно приземлился в 09:30 в лесу прямо на деревья. Об этом Baza .

Самолет сел в Усть-Майском районе в Якутии. Музыканты-участники кавер-группы «Монако джем» летели из населенного пункта Усть-Май.

Всего в Ан-2 было 11 пассажиров. Восемь из них — это музыканты «Монако джем», и еще трое — экипаж самолета. Всех людей успешно спасли.

Причина экстренной посадки — остановка работы двигателя. К счастью, жертв удалось избежать.

Ранее самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении. Погибли два человека.