Легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев умер в Москве

Легендарный российский борец вольного стиля Бувайсар Сайтиев скончался в столичной больнице в возрасте 49 лет. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Mash .

В воскресенье около 14:00 одного из самых титулованных борцов в истории госпитализировали из дома с отравлением опием.

По предварительной информации, Сайтиев страдал от заболевания легких. Для облегчения болей он прибегал к использованию лекарственных средств, содержащих опиаты. Причиной летального исхода могла послужить остановка сердца, вызванная интоксикацией.

Сайтиев родился 11 марта 1975 года в Чечено-Ингушской АССР. Спортсмен является трехкратным чемпионом Олимпийских игр, шестикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. По завершении спортивной карьеры Сайтиев занимался общественной и политической деятельностью.

Ранее на 88-м году жизни скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский. В последнее время шахматист испытывал проблемы со здоровьем.