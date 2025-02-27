Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Ушел из жизни российский шахматист Борис Спасский, ему было 88 лет, сообщает ТАСС .

Спасский родился в советском Ленинграде в 1937 году. В 1969 году стал чемпионом мира, обыграв Тиграна Петросяна, утратил титул в 1972 году, уступив Роберту Фишеру.

В 1974 году Спасский женился на француженке и переехал во Францию, получив паспорт республики, и выступал за эту страну.

В 2012 году вернулся в Россию.

В последнее время шахматист испытывал проблемы со здоровьем.

Ему было 88 лет.