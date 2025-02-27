Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
Ушел из жизни российский шахматист Борис Спасский
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Ушел из жизни российский шахматист Борис Спасский, ему было 88 лет, сообщает ТАСС.
Спасский родился в советском Ленинграде в 1937 году. В 1969 году стал чемпионом мира, обыграв Тиграна Петросяна, утратил титул в 1972 году, уступив Роберту Фишеру.
В 1974 году Спасский женился на француженке и переехал во Францию, получив паспорт республики, и выступал за эту страну.
В 2012 году вернулся в Россию.
В последнее время шахматист испытывал проблемы со здоровьем.
Ему было 88 лет.