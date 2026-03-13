Ледяная могила: охотник и маленький сын обрели смерть в сибирском лесу

Охотник и его 4-летний сын насмерть замерзли в лесу в Красноярском крае

Мужчина и его четырехлетний сын пропали во время охоты в Эвенкийском районе Красноярского края. Вскоре их тела были обнаружены в лесу, сообщает Kras Mash .

51-летний местный житель отправился на охоту и взял с собой четырехлетнего сына. Они выехали из поселка Тура и следовали по маршруту в сторону Эконды. Через какое-то время отец и сын перестали выходить на связь.

Родные забеспокоились и обратились в полицию. В ходе поисков были обнаружены тела пропавших. Предварительно, отец и сын умерли от переохлаждения.

СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Карелии 34-летний мужчина отправился в лыжный поход в Лахденпохский район и заблудился. Спасатели нашли его замерзшее тело через несколько дней.

