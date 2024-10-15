Лебедев: ВСУ попали зенитной ракетой по рынку в Николаеве, пытаясь отразить удар

Зенитная ракета ВСУ попала по рынку в Николаеве, когда украинские силы пытались отразить российский ракетный удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, украинские каналы публикуют кадры некоторого ресторана в Октябрьском. Они пишут, что удары якобы специально были направлены по заведению, на втором этаже которого гостиница, и рынку, который находится рядом.

Однако на фотографиях видно, что ресторан был задет ракетой, которая взорвалась на рынке. И попали по нему именно ВСУ, когда пытались отразить ракетную атаку.

По словам Лебедева, по рынку попала ракета, выпущенная украинской системой ПВО с севера Николаева, которая пыталась сбить российский «Искандер».

Подпольщик отметил, что ВС РФ целились в бронетанковый завод на улице Скороходова. По нему нанесли пять ракетных ударов.

В результате ударов по бронетанковому заводу в Николаеве удалось уничтожить около десятка единиц техники и ликвидировать более 30 военных ВСУ убитыми или ранеными.