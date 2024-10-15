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Пророссийское подполье: бронетанковый завод в Николаеве на Украине атакован

В украинском городе Николаев нанесены удары по бронетанковому заводу. Уничтожено до 10 единиц бронетехники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское сопротивление.

Одно из попаданий пришлось на емкости с горюче-смазочными материалами (ГСМ), находящимися на заводе. В результате «прилета» по ним на предприятии вспыхнул пожар.

По словам партизан, ударами по заводу удалось уничтожить до десятка единиц военной техники. Более 30 бойцов ВСУ получили ранения или погибли.

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный также заявил, что ВС РФ нанесли ночные ракетные удары по военной инфраструктуре в столице Николаевской области. По его словам, удар мог прийтись именно по бронетанковому заводу.

«Еще одной целью было расположение специалистов по производству безэкипажных катеров», — добавил Поддубный.