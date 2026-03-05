Лапа выпала из пакета: останки медвежонка нашли на помойке в Улан-Удэ

сегодня в 11:29

Останки медведя нашли на помойке в Улан-Удэ

Останки медведя обнаружили на одной из мусорных площадок в столице Республики Бурятия, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» .

Инцидент произошел на улице Маяковского в Улан-Удэ. Необычная находка удивила местных жителей.

На опубликованных кадрах видно, как на помойке лежит лапа, предположительно, медвежонка. При этом рядом находился пакет, в котором лежали неопознанные останки.

К настоящему моменту других подробностей инцидента нет.

Ранее стало известно, что дикие звери растерзали собаку под Петрозаводском. Помимо убитого питомца, есть сильно пострадавший пес.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.