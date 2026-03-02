Страшные кадры: в Карелии дикие звери оторвали собаке голову

сегодня в 17:06

Собака без головы была найдена в деревне Вилга под Петрозаводском. Она лежала за амбулаторией вся в крови, сообщает gubdaily.ru .

Местные жители считают, что собаку загрызли волки. Они рассказали, что хищники приходили ночью на Прионежское шоссе, 12.

По словам людей, волки напали на нескольких питомцев. Помимо убитой собаки, есть сильно пострадавший пес. Также еще один питомец пропал.

Некоторые предполагают, что это были не волки, а медведь. По их мнению, «волки не едят головы».

Ранее амурский тигр напал на охотника в Приморье. От полученных травм мужчина погиб.

