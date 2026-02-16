сегодня в 03:23

Амурский тигр напал на охотника в Приморье

Амурский тигр напал на охотника в Приморья. От полученных травм мужчина погиб, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в Чугуевском округе в 20 км от населенного пункта.

«Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку», — рассказал представитель регионального минприроды.

Сейчас тигра отлавливают. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью жителей близлежащих населенных пунктов нет.

Ране жители Ракитного в Дальнереченском районе Приморского края пожаловались на амурского тигра, который неделю убивает домашних собак.

