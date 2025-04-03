Lamborghini Urus Егора Крида попал в ДТП в Москве

В момент ДТП Lamborghini Urus стоял на светофоре. По словам, Крида, его в этот момент не было в машине.

«Со мной все ок. Спасибо. Не переживайте! Меня даже не было в машине, когда это случилось. И таксист тоже платить лично ничего не будет, это сторона страховых компаний, его компании и так далее», —написал он.

Ранее в Сети появилось видео момента ДТП с участием люксового автомобиля марки Ferrari F8 стоимостью около 30 млн рублей. Авария произошла на одном из перекрестков в Москве 2 апреля.