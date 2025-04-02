Ferrari F8 за 30 млн рублей попала в аварию на перекрестке в Москве

В Сети появилось видео момента ДТП с участием люксового автомобиля марки Ferrari F8 стоимостью около 30 млн рублей. Авария произошла на одном из перекрестков в Москве 2 апреля, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как Ferrari F8 приближается к перекрестку со светофором, на котором уже горел красный сигнал. Вместо того чтобы остановиться, как другие участники движения, водитель люксовой машины принял решение проехать на красный и тут же попал в ДТП.

В момент, когда Ferrari F8 оказался на перекрестке, в нее врезалась другая машина. Водитель, ехавший по правилам дорожного движения, не успел отреагировать.

В результате удара у Ferrari F8 открылся капот. Насколько серьезно повреждено транспортное средство, а также есть ли в этой аварии пострадавшие, уточняется.