Лайнер «Сергей Дягилев» с 200 пассажирами не борту не может покинуть Москву

Круизный лайнер «Сергей Дягилев» не может покинуть Речной вокзал Москвы из-за технического сбоя, по причине которого Роспотребнадзор не получил заявку на разрешение выхода по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва, пишет Telegram-канал Mash .

Пассажиры лайнера ждут начала круиза уже 20 часов, на борту находится 200 человек и никто пока не отказывается от путешествия, которое может так и не состояться. Повторную заявку в Роспотребнадзор уже направили, но ее могут рассматривать до пяти дней. Ровно столько и должен был длиться круиз, ради которого многие приехали в Москву из других городов.

Пятидневный круиз на лайнере «Сергей Дягилев» стоит более 50 тыс. рублей. Цена зависит от палубы и уровня каюты. Туристам пообещали выплатить компенсации за испорченный отпуск.

Ранее сообщалось, что из Подмосковья можно отправиться в тематический круиз на лайнере «Антон Чехов». Путешествие начнется 12 мая.