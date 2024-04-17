Тематический круиз на теплоходе «Антон Чехов» стартует 12 мая в Подмосковье

Новый тематический круиз на четырехпалубном речном пассажирском теплоходе «Антон Чехов», подготовленный круизной компанией «Донинтурфлот» и литературно-мемориальным музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово», стартует 12 мая. Он проследует по маршруту Москва — Углич — Ярославль — Кострома — Мышкин — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Сотрудники музея подготовили программу, которая пройдет на разных площадках лайнера и войдет в общую культурную афишу путешествия. Участники круиза в течение пяти дней будут знакомиться с интересными фактами из жизни русского писателя, а также узнают об особенностях работы музея «Мелихово» и музея писем А.П. Чехова. Помимо этого, на лайнере организуют интерактивные занятия, мастер-классы и познавательные лекции.

В рамках программы гости смогут погрузиться в атмосферу русской литературы и узнать малоизвестные подробности творческого процесса Антона Павловича Чехова. Во время путешествия участники смогут посетить бортовую библиотеку, которая предоставит всем желающим произведения классика.

Круизная компания «Донинтурфлот» и Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» продолжают свое сотрудничество. Первый тематический круиз, в рамках которого сотрудники музея «Мелихово» провели свои мероприятия, состоялся в 2023 году.

Как ранее сообщали в пресс-службе ведомства, с 20 по 21 апреля в Подмосковье состоится VII Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.