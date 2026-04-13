сегодня в 18:19

Квартирой под горящим чердаком доходного дома в Петербурге владеет мать Дурова

Мать Павла Дурова является собственницей квартиры, расположенной на шестом этаже, непосредственно под охваченным огнем чердачным помещением в старинном здании на Невском проспекте, сообщает «Mash на Мойке» .

Кадастровая оценка этой недвижимости приближается к 32 миллионам рублей за 131 квадратный метр. Согласно общедоступным сведениям «Росреестра», владелец квартиры остается неизменным, начиная с 2008 года.

Возгорание охватило около 600 квадратных метров — для ликвидации столь масштабного пожара было перекрыто движение по Невскому проспекту.

Сотрудники МЧС эвакуировали из горящего дома 18 человек. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар в доходном доме банкира Блокка начался во второй половине дня 13 апреля.

