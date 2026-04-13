сегодня в 15:58

На Невском проспекте в Петербурге горит старинный доходный дом

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на Невском проспекте. Огонь охватил чердак старинного здания — доходного дома, некогда принадлежавшего банкиру Генриху Блокку, сообщает «112» .

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожару присвоен уровень сложности 1БИС.

О произошедшем сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу. Ведомство подтвердило факт крупного возгорания в историческом здании.

Доходный дом банкира Блокка является памятником архитектуры, расположенным на главной магистрали города. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.