На Невском проспекте в Петербурге горит старинный доходный дом
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на Невском проспекте. Огонь охватил чердак старинного здания — доходного дома, некогда принадлежавшего банкиру Генриху Блокку, сообщает «112».
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожару присвоен уровень сложности 1БИС.
О произошедшем сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу. Ведомство подтвердило факт крупного возгорания в историческом здании.
Доходный дом банкира Блокка является памятником архитектуры, расположенным на главной магистрали города. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
