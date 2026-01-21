Квартира загорелась в жилом доме на юге Москвы

Происшествия

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В доме № 11 в Гурьевском проезде в Москве пожар произошел в одной из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Там горят личные вещи и мебель. Пожарным удалось локализовать огонь.

Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания в квартире.

Ранее пожар площадью 10 тыс. «квадратов» произошел на складе в Протвине. Там горели палеты с упакованной сантехникой.

