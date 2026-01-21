Квартира загорелась в жилом доме на юге Москвы
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В доме № 11 в Гурьевском проезде в Москве пожар произошел в одной из квартир, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Там горят личные вещи и мебель. Пожарным удалось локализовать огонь.
Продолжаются работы по полной ликвидации возгорания в квартире.
Ранее пожар площадью 10 тыс. «квадратов» произошел на складе в Протвине. Там горели палеты с упакованной сантехникой.
