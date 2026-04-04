Квартира взорвалась в Санкт-Петербурге из-за сомнительного эксперимента ее владельца

Петербуржец варил наполнение для страйкбольных гранат и спровоцировал взрыв

Взрыв прогремел в квартире в Санкт-Петербурге из-за того, что владелец жилья варил наполнение для страйкбольных гранат на кухне, сообщает РЕН ТВ .

В ночь на 4 апреля жители многоквартирного дома на Красносельском шоссе проснулись от громкого звука. В одной из квартир на пятом этаже произошел взрыв.

В результате там выбило стекла и двери, а владельца квартиры госпитализировали.

Оказалось, что происшествие случилось из-за сомнительного эксперимента хозяина жилья. Мужчина варил наполнение для страйкбольных гранат прямо на кухне, что привело к взрыву.

В квартире в момент ЧП также находилась жена страйкболиста. Она не пострадала. Имущество соседей семьи осталось в порядке.

