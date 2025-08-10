Квартира полна трупов: жуткие подробности убийства своих детей матерью в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга, которая убила двух своих детей и покончила с собой, находилась в депрессии. По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает Е1.ru .

В воскресенье утром в квартире многоэтажке на улице Бардина были обнаружены тела женщины и двух ее детей. Предварительно, мать убила детей, а затем совершила суицид.

«Родственница рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и что она из-за депрессии может „наломать дров“», — заявил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Мать женщины своими ключами открыла дверь квартиры, где правоохранители увидели лежащих на кровати убитых детей. Тело их матери лежало на полу на кухне. В ходе осмотра жилища следов ограбления не обнаружено. В настоящее время рассматривается версия об убийстве матерью своих детей.

По словам Горелых, женщина работала медсестрой и на психиатрическом учете не состояла. Семья характеризовалась положительно. В настоящее время уточняются причины, которые могли побудить мать к страшному поступку.

По факту резонансного убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних).