Кузбасский геймер перепутал игру с жизнью и попытался угнать машину

В Прокопьевске геймеру грозит до 5 лет лишения свободы за попытку угона машины

В Прокопьевске молодой человек настолько увлекся компьютерными играми, что поверил в себя и решил стать угонщиком автомобилей в реальной жизни. Ночью он заметил старенькую «семерку» с незапертой дверью, надеясь повторить сценарий из игры: сесть за руль и уехать в закат, сообщает Сiбдепо .

Однако, как сообщает пресс-служба кузбасской полиции, действительность оказалась иной. Вместо эффектного дрифта угонщик моментально застрял в сугробе. Не сумев сдвинуться с места, он обокрал салон, забрав магнитолу, ключи и чехлы. Все это он продал случайному прохожему за скромную сумму в тысячу рублей.

Утром владелец обнаружил свой автомобиль не там, где оставил. Он немедленно обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали незадачливого угонщика.

На допросе молодой человек признался, что хотел почувствовать себя крутым игровым персонажем. Но, в отличие от виртуального мира, в реальности за свои поступки приходится нести ответственность. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“ и ч. 2 ст. 158 УК РФ „Кража“», — отмечается в официальном сообщении полиции.

