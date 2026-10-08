Кузбасские хирурги спасли парня после падения на почти метровый штырь

Врачи Междуреченской городской больницы спасли 24-летнего парня, которому при падении в левую ягодицу вошел почти метровый металлический штырь, сообщает Сiбдепо .

О происшествии рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов. Штырь толщиной около 5 сантиметров прошел через левую ягодицу, его конец прощупывался под кожей живота. Пациент находился в тяжелом состоянии.

Спасатели срезали трубу, не трогая часть внутри тела: она сдерживала сильное кровотечение. Скорая доставила пострадавшего в больницу. Хирурги вскрыли брюшную полость, остановили внутреннее кровотечение, осторожно извлекли трубу, установили дренажи и зашили раны.

Компьютерная томография показала оскольчатый перелом гребня подвздошной кости и повреждение поясничных позвонков. Штырь прошел в миллиметрах от жизненно важных органов и крупных артерий, не задев их. На второй день врачи перевели пациента из реанимации в обычное отделение. Он продолжает лечение, его жизни ничего не угрожает.

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