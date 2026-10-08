В Подмосковье искусственный интеллект ответил на 6 тыс социальных вопросов

Искусственный интеллект обработал 6 тыс. обращений жителей Подмосковья в чатах «Социалка» в мессенджере МАКС. Он помогает консультировать по выплатам, льготам и мерам поддержки, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье жители могут получить консультации по социальным вопросам через чаты «Социалка» в МАКС и чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». Цифровые сервисы позволяют узнавать о выплатах, льготах и мерах поддержки без звонков и посещения социальных служб.

«В чатах «Социалка» специалистам помогает искусственный интеллект — он уже взял на себя 6 тысяч обращений: от вопросов, требующих взаимодействия со смежными ведомствами, до конкретной помощи в оформлении выплат и льгот», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В министерстве подчеркнули, что искусственный интеллект сокращает время ожидания ответа и освобождает сотрудников социальных служб для решения более сложных задач.

Чат-бот «Соцуслуги Подмосковья» работает круглосуточно: подсказывает, куда обратиться и какие меры поддержки положены, предоставляет информацию по выбранной теме без ожидания. Ссылка: https://max.ru/socuslugimo_bot.

В чатах «Социалка» на вопросы отвечают специалисты и искусственный интеллект. Написать в чат можно в рабочее время. В них зарегистрировано более 24 тыс. пользователей. Список чатов доступен по ссылке: https://msr.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/vse-caty-socialka-podmoskovia-teper-dostupny-v-messendzere-max.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.