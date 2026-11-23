В Подмосковье завершается прием показаний приборов учета за ноябрь
Фото - © Пресс-служба МосОблЕИРЦ
Прием показаний счетчиков электроэнергии в текущем месяце завершится 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Сроки передачи показаний по воде и теплу указаны в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Счетчики на даче
Даже если дом зимой пустует и расхода нет, передавать нужно те же значения, что и в прошлом месяце. В этом случае начисления по услугам будут нулевыми. Если показания не поступают, плата считается по среднемесячному расходу, а затем — по нормативу.
Как передать показания быстро и надежно:
- в личном кабинете или через чат на сайте МосОблЕИРЦ
- в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»
- в новоммобильном приложении «ДомРесурс»
- через голосового помощника по телефону 8 499 444-01-00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.