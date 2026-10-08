Игорь Брынцалов посетил новый детский сад в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, врио главы Балашихи Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров посетили детский сад «Сказка» в микрорайоне «Алексеевская роща». Учреждение открылось 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, врио главы Балашихи Сергей Лукичев и депутат Госдумы Сергей Юров посетили новый детский сад «Сказка» в микрорайоне «Алексеевская роща».

Дошкольное отделение №43 школы №26 имени Героя РФ В. Н. Никишина строили два года. Оно открылось 1 сентября 2026 года. В 10 групп зачислены 380 детей. Новый сад позволил существенно сократить очередь для семей с детьми от двух до семи лет.

Брынцалов отметил, что жители неоднократно обращались по поводу строительства сада. Он поблагодарил строителей за соблюдение сроков и подчеркнул, что учреждение входит в образовательный комплекс и полностью укомплектовано.

В здании есть музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и полноценный пищеблок. На территории оборудованы спортивные площадки с качелями и мягким покрытием для безопасности детей.

«Здесь есть все для гармоничного развития детей: от групп раннего возраста до подготовки к школе. Особенно важно, что предусмотрены группы компенсирующей направленности для ребят с речевыми нарушениями», — отметил Игорь Брынцалов.

Сергей Лукичев назвал открытие сада важным шагом в развитии социальной инфраструктуры растущего микрорайона. Мама воспитанницы Анастасия Лахтина рассказала, что дочь посещает сад с 1 сентября, ей нравятся занятия с воспитателями, психологом и логопедом. Родительница также отметила чистоту и светлые помещения.

Сергей Юров сообщил, что много обращений о новых объектах, включая образовательные, поступало от жителей новых микрорайонов. Строительство и ремонт школ и детсадов продолжатся. В «Алексеевской роще» планируют построить большую школу за счет инвестора и воспитательно-образовательный комплекс за счет областного бюджета.

Строительство и капремонт образовательных объектов остаются приоритетом комплексного развития Подмосковья. В 2026 году в регионе появятся 22 детских сада, еще 34 дошкольных учреждения вошли в программу капремонта.

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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.