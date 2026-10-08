В Лобне провели зональный этап квеста «Юные друзья природы»

сегодня в 15:42

Школа №4 Лобни 6 октября приняла зональный этап ежегодной квест-игры «Юные друзья природы». В нем участвовали команды из Лобни, Клина, Талдомского округа и Долгопрудного, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники квеста прошли станции с заданиями на логику, смекалку и знание природы. Организаторы отметили напряженную борьбу и слаженную командную работу.

Первое место заняла команда лицея имени Д. И. Менделеева из Клина. Серебро завоевала команда школы №7 имени Б. Н. Орлова из Лобни.

«Задания были не из серии «прочитай и ответь». Это были настоящие головоломки на логику, смекалку и знание природы. Пришлось побегать, подумать, поспорить и поработать в команде», — рассказали организаторы.

Участники отдельно поблагодарили коллектив школы №4 за организацию мероприятия и учителя географии Марию Еланскую — создателя квеста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.