Продюсер Олег Урушев поддержал переименование Свердловской области

Продюсер фильма «Романовы: преданность и предательство» Олег Урушев выступил за смену названия Свердловской области на Уральскую или Екатеринбургскую, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

Член Союза кинематографистов России Олег Урушев объяснил свою позицию отношением к большевику Якову Свердлову. Продюсер назвал его виновным в убийстве царской семьи.

«Что крупнейший край — Уральский — носит имя Свердлова, убийцы царской семьи, одного из самых кровавых большевиков, это не красит, это отпечаток черной полосы», — рассказал Урушев корреспонденту.

Он также выступил против памятников и улиц в честь Хохрякова в Тобольске, Екатеринбурге и Перми. Урушев обвинил Хохрякова в убийстве епископа Гермогена и 20 офицеров, прошедших русско-японскую войну. Продюсер предложил сначала отказаться от увековечения Хохрякова, затем Свердлова и после этого изменить название региона.

Ранее потомок императора предложил переименовать Свердловскую область в Уральскую губернию.

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