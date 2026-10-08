Россия и Белоруссия намерены занять 7% мирового рынка продовольствия

Россия и Белоруссия планируют увеличить общую долю на мировом продовольственном рынке с 2,5% до 7%. Страны переходят от торговли к совместным производственным цепочкам.

В 2025 году товарооборот агропромышленной продукции между странами вырос почти на четверть. Потенциал российских поставок в Белоруссию к 2030 году превышает 3,2 млрд долларов, сообщил эксперт в области селекции и агротехнологий Григорий Кухаренко.

«Россия — это зерно, масличные культуры, азотно-фосфорные удобрения, морская логистика. Беларусь — картофель, сельхозтехника, калийные удобрения, глубокая переработка сельхозпродукции при активном участии населения. Россия дает масштаб и сырье, Беларусь — эффективность на единицу площади и глубокую переработку», — уточнил Григорий Кухаренко в эфире радио Sputnik.

Перспективными эксперт назвал биопрепараты для бобовых на основе белорусского торфа и российских штаммов, сочетание удобрений с микробиологическими добавками и антистрессовые биостимуляторы.

В Евразийском экономическом союзе нет единого регламента регистрации биопрепаратов. Отдельные испытания в каждой стране удорожают разработки и задерживают выход на рынок минимум на 1-2 года. Концепцию общего аграрного рынка, разработанную в 2007 году, до сих пор не ратифицировали. Различия в реестрах сортов мешают совместной селекции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.